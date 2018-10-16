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Болельщики перед началом просмотра трансляции матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии на Воробьевых горах в Москве.

Чемпионат мира по футболу принес бюджету России почти триллион рублей

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
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В пятилетней перспективе влияние ЧМ-2018 оценивается в 150–210 миллиардов рублей в год. Его суммарное влияние на ВВП России превосходит эффект от аналогичных чемпионатов в Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Spunik. Общий положительный экономический эффект чемпионата мира по футболу для российской экономики превысил 952 миллиарда рублей, или около 1% годового ВВП страны.

Соответствующие цифры обнародовал оргкомитет турнира, передает РИА Новости.

Болельщики на торжественной церемонии закрытия чемпионата мира по футболу - 2018 на стадионе Лужники в Москве.
© Sputnik / Алексей Куденко
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"Несмотря на то что турнир начал оказывать влияние на ВВП еще в 2013 году, более половины его суммарного эффекта приходится на 2017–2018 годы. В эти годы прирост ВВП в связи с подготовкой и проведением соревнований достиг 0,4% годового показателя", - говорится в отчете.

По данным отчета, на подготовку и проведение турнира Россия потратила 688 миллиардов рублей, "79% общего эффекта было обусловлено влиянием инвестиций и операционных расходов, что составляет 751 миллиард рублей, а основная доля эффекта от инвестиций и расходов пришлась на период с 2016 по 2017 год".

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В оргкомитете добавили, что в пятилетней перспективе влияние ЧМ-2018 оценивается в 150–210 миллиардов рублей в год, что сопоставимо с эффектом, наблюдаемым во время подготовки и проведения чемпионата.

Ожидается, что около трети будущего эффекта от ЧМ-2018 придется на развитие туризма, в то время как основная часть долгосрочного влияния будет достигнута за счет эффекта катализатора от инвестиций.

Суммарное влияние чемпионата мира на ВВП России превосходит эффект от аналогичных чемпионатов в Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее и наиболее близко к показателю Японии.

Чемпионат мира прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.




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