ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Число жертв трагедии в колледже в Керчи увеличилось до 21, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

В числе погибших предполагаемый убийца, который, по предварительным данным, покончил с собой. В больницах остаются 43 пострадавших.

Напомним, накануне студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По данным Минздрава России, пострадали более 50 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.