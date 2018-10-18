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Нападение на керченский колледж

Число жертв трагедии в колледже в Керчи увеличилось до 21

© Sputnik / Мария Крицкая
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Тема:
Атака на политехнический колледж в Керчи (7)
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В больницах остаются 43 пострадавших.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Число жертв трагедии в колледже в Керчи увеличилось до 21, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

В числе погибших предполагаемый убийца, который, по предварительным данным, покончил с собой. В больницах остаются 43 пострадавших.

Напомним, накануне студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По данным Минздрава России, пострадали более 50 человек. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. 

 

Тема:
Атака на политехнический колледж в Керчи (7)



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