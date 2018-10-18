Показания Кокорина и Мамаева выслушают в суде 19 октября

Футболистов также навестит в СИЗО уполномоченный по правам человека города Москвы, так как задержанные подали об этом прошение.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. В Мосгорсуде 19 октября состоится заседание по делу об избиении главы департамента Минпромторга футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

"В настоящий момент задержанные находятся в СИЗО "Бутырка" и будут участвовать в заседании при помощи видеоконференцсвязи", - сообщила корреспонденту Sputnik Узбекистан пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

© Sputnik / Илья Питалев Кокорин и Мамаев: футболистов подставили зарвавшиеся мажоры

Заседание начнется с показаний Мамаева в 10:00, далее с разницей в полчаса будут выслушаны Кокорин Кирилл (брат футболиста), Александр Кокорин и четвертый подозреваемый Протасовицкий.

Все они проходят по делу о хулиганстве, кроме того, задержанные подали прошение об изменении меры пресечения на домашний арест.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева намерена посетить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО "Бутырка" в пятницу, 19 октября, если мера пресечения не будет изменена в ближайшее время.

Две потасовки с участием футболистов произошли на прошлой неделе в центре Москвы в кафе "Кофемания". Сначала, по данным следствия, Мамаев, Александр Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУ МВД и были помещены в изолятор.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Санкция только статьи "Хулиганство" предполагает до семи лет заключения.