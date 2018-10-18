Показания Кокорина и Мамаева выслушают в суде 19 октября

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. В Мосгорсуде 19 октября состоится заседание по делу об избиении главы департамента Минпромторга футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
"В настоящий момент задержанные находятся в СИЗО "Бутырка" и будут участвовать в заседании при помощи видеоконференцсвязи", - сообщила корреспонденту Sputnik Узбекистан пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Все они проходят по делу о хулиганстве, кроме того, задержанные подали прошение об изменении меры пресечения на домашний арест.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева намерена посетить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО "Бутырка" в пятницу, 19 октября, если мера пресечения не будет изменена в ближайшее время.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Санкция только статьи "Хулиганство" предполагает до семи лет заключения.