15:49 18 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9490.14
  • USD8208.04
Поиск
Здание Мосгорсуда, архивное фото

Показания Кокорина и Мамаева выслушают в суде 19 октября

© sputnik Илья Питалев
В мире
Получить короткую ссылку
42 0 0

Футболистов также навестит в СИЗО уполномоченный по правам человека города Москвы, так как задержанные подали об этом прошение.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. В Мосгорсуде 19 октября состоится заседание по делу об избиении главы департамента Минпромторга футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

"В настоящий момент задержанные находятся в СИЗО "Бутырка" и будут участвовать в заседании при помощи видеоконференцсвязи", - сообщила корреспонденту Sputnik Узбекистан пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

© Sputnik / Илья Питалев
Кокорин и Мамаев: футболистов подставили зарвавшиеся мажоры
Заседание начнется с показаний Мамаева в 10:00, далее с разницей в полчаса будут выслушаны Кокорин Кирилл (брат футболиста), Александр Кокорин и четвертый подозреваемый Протасовицкий.

Все они проходят по делу о хулиганстве, кроме того, задержанные подали прошение об изменении меры пресечения на домашний арест. 

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева намерена посетить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в СИЗО "Бутырка" в пятницу, 19 октября, если мера пресечения не будет изменена в ближайшее время.

Вратарь и заслуженный тренер Беларуси Михаил Вергеенко.
© Фото: Sputnik / Виктор Толочко
Вергеенко: Мамаев и Кокорин просто "потеряли берега" от денег
Две потасовки с участием футболистов произошли на прошлой неделе в центре Москвы в кафе "Кофемания". Сначала, по данным следствия, Мамаев, Александр Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУ МВД и были помещены в изолятор.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Санкция только статьи "Хулиганство" предполагает до семи лет заключения.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Консервы для солдат
    Вам крышка!

    В Армении будет расширено производство алюминиевых крышек: правительство одобрило льготы на оборудование и сырье.

  • Международные военные учения Saber Strike в Латвии
    Водитель, подвинься!

    Латвийским автолюбителям придется уступить дорогу военной техники из Литвы и Эстонии, едущей на учения НАТО.

  • Консерваторы, депутаты Сейма Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас
    Опасные песни

    В литовском Сейме хотят запретить въезд в республику российским исполнителям, "пропагандирующим взгляды Кремля".

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Теракт в политехническом колледже в Керчи
Страшная трагедия: взрыв и стрельба в колледже в Керчи
Модный пенсионер
Дед на стиле: пенсионер из России шьет наряды, которым позавидует Киркоров
Минимальная зарплата в странах Центральной Азии
Допустимый минимум: МРОТ в разных странах Центральной Азии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054