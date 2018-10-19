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Президент РФ В. Путин принял участие в заседании клуба Валдай

"Все агрессоры России просто сдохнут": Путин о последствиях ядерной войны

© Sputnik / Алексей Дружинин
В мире
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По словам президента Владимира Путина, РФ может и готова применить ядерное оружие только в том случае, если потенциальный агрессор нанесет удар по России.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Международном дискуссионном клубе "Валдай" заявил, что ждет россиян в случае ядерного удара по стране, сообщает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что превентивный удар со стороны России исключен и Москва проведет атаку только в случае агрессии.

Говоря же о другой стороне, которая применит ядерное оружие против РФ, российский лидер заявил, что в случае такого развития событий "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут".

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", - заявил Путин.

Российский президент подчеркнул, что "это катастрофа всемирная, но мы не можем быть инициаторами этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара".




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