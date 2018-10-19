Все простил: отец Хабиба Нурмагомедова пригласил Макгрегора в Дагестан

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова - Абдулманап сказал, что больше не держит зла на Макгрегора за оскорбления в его адрес, в адрес его сына и по отношению к Дагестану.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Отец российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что прощает нападки со стороны соперника его сына Конора Макгрегора и оскорбления в свой адрес.

Информационное агентство "Дагестан" опубликовало видеозапись, на которой Нурмагомедов-старший приглашает ирландца Конора Макгрегора в Дагестан на чемпионат мира по профессиональному боевому самбо.

"Почетным гостем приглашаю (экс-чемпиона UFC) Олега Тактарова и Макгрегора на чемпионат мира по профессиональному боевому самбо, который будет проходить 15 декабря во дворце спорта имени Али Алиева", – сказал он.

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сказал также, что больше не держит зла на Макгрегора за оскорбления в его адрес, в адрес его сына и по отношению к Дагестану.

© REUTERS / Stephen R. Sylvanie Как Хабиб задушил Конора: хроника боя Нурмагомедова и Макгрегора 18

"Все это прощаю, надо быть милосердным", – отметил Нурмагомедов.

Напомним, 6 октября Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде главного боя турнира UFC 229.

Махачкала ликует: как отмечали победу Хабиба над Конором >>>

Сразу после окончания боя россиянин перепрыгнул через ограждение и стал участником непродолжительной драки, после чего вернулся в "клетку", где произошла еще одна стычка. Ситуация была накалена из-за едких высказываний ирландца. В ходе подготовки к бою Макгрегор оскорбил, в том числе, и отца своего соперника.

Ни за какие деньги: Хабиб Нурмагомедов отказался драться с Макгрегором >>>