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Меньше насилия и больше уважения: британский проект в Таджикистане

© Sputnik / Алексей Куденко
В мире
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Несколько женщин из Таджикистана рассказали, как наладили свою жизнь после участия в проекте "Жизнь с достоинством".

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Почти каждая пятая женщина в Таджикистане, состоящая в браке, испытывала физическое или психологическое насилие со стороны мужчин.

Исследование, проведенное в Хатлонской и Согдийской областях Таджикистана, показало, что за последний год около 60% женщин подвергались насилию и издевательствам.

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Правительство Великобритании и международная организация International Alert 1,5 года назад запустили проект "Зиндагии шоиста" ("Жизнь с достоинством"), направленный на борьбу с насилием в отношении женщин и девочек Таджикистана и всего Востока, пишет Sputnik Таджикистан со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что проект показал замечательные результаты.

Так, после проведения в отдельных населенных пунктах еженедельных консультаций и семинаров уровень насилия в отношении женщин снизился на 30% - с 64 до 34 процентов.

Количество мужчин, практикующих домашнее насилие, сократилось с 47 до 5 процентов. Кроме того, снизился уровень депрессии и число самоубийств среди представителей обоих полов.

Наладились отношения со свекровью

Жительница Пенджикента, 34-летняя Махбуба, проживает с мужем, его родителями и братьями.

Свадебные кольца
© Sputnik / AlexTikhomirov
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Женщина рассказала, что раньше в семье часто ссорились и спорили, постоянно чувствовалась напряженность.

Махбуба отметила, что свекровь вечно ругала и критиковала ее за воспитание детей и работу по дому. При этом муж никогда не заступался за 34-летнюю таджичку.

"Это раздражало меня. Я нервничала, и у меня постоянно болела голова", - поделилась Махбуба.

Теперь ее жизнь изменилась.

"Раньше свекровь не доверяла мне управление финансами в семье. После (сеансов - прим. ред.) она почувствовала, что я тоже могу это делать", - отметила участница проекта.

Свадебный букет
CC0 / pixabay
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Она рассказала, что построила теплицы и сейчас выращивает огурцы на продажу. Эта работа доставляет Махбубе радость и удовольствие.

Женщина добавила, что муж уважает и поддерживает ее, а семья стала дружной.

Махбуба надеется, что у ее дочери будет добрая и понимающая свекровь. Однако до замужества таджичка хочет отправить девочку в университет.

Вернулась к родителям и открыла свое дело

С 27-летней Маркубой из Пенджикента четыре года назад развелся муж, так как она не могла забеременеть. Родственники супруга заявили, что это вина девушки.

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© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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По ее словам, родители мужа хотели, чтобы у него была нормальная семья, а для этого нужно развестись с Маркубой и взять новую жену.

После расторжения брака девушка вернулась в дом родителей и впала в депрессию. Сейчас ей лучше, и она почти забыла "плохие воспоминания".

Маркуба купила швейную машинку и теперь на заказ шьет одежду и чехлы для мебели.

"Моя мечта - научиться большему. Больше клиентов -  больше заказов", - поделилась таджичка.

Девушка хочет нанять на работу и других женщин, чтобы у них тоже появились возможности заработать. Также Маркуба узнала, что бесплодие бывает и у мужчин.

Муж стал обсуждать проблемы вместе

У Оросты и Садриддина четверо детей. С самого начала супруг вел себя агрессивно, рассказала 42-летняя таджичка.

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© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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"Когда у нас появились дети, экономические условия ухудшились, и он начал обвинять меня, говоря: "Я кормилец, я не могу прокормить семью", - рассказала таджичка.

При этом муж не позволял ей выйти на работу. Сейчас их жизнь сильно изменилась.

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"Мы не обращали внимания на наши отношения. Мы даже не думали о том, как себя ведем. Я узнал, что мы должны быть парой, партнерами, и я не должен винить жену в проблемах. Вместо этого мы должны собраться вместе и держать друг друга за руки", - отметил Садриддин.

Ороста рассказала, что муж стал лучше.

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"Раньше я не думала, что в моей жизни что-то изменится, но теперь я надеюсь, что так будет всегда. Мы очень счастливы", - поделилась она.

Теперь семья зарабатывает на жизнь продажей молока и йогуртов. Таджичка рассказала, что они даже могут позволить себе купить украшения для предстоящей свадьбы дочери.

Свекровь начала помогать по дому

Зарнигор вышла замуж в 19 лет, когда училась в университете в Душанбе. После свадьбы девушка переехала в дом мужа в Согдийской области.

У Зарнигор были хорошие отношения с матерью мужа, однако свекровь хотела, чтобы девушка вела домашнее хозяйство и заботилась о детях.

Сейчас девушка владеет успешным швейным бизнесом и пользуется большим уважением в семье мужа.

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Таджичка шьет на заказ, а также продает вещи на местном рынке и в магазинах. Внуками же занимается свекровь, которая сама и предложила свою помощь.

"Отношения улучшились. Меня ценят больше, чем раньше", - сказала она.

Переехала и начала копить на машину

Невестка 41-летней Джамилы заявила, что женщина является бременем для семьи. Таджичка жила с братом и его женой после того, как развелась с мужем в 18 лет.

Женщина рассказала, что невестка постоянно издевалась над ней. Брат же, в свою очередь, не защищал Джамилу, а поддерживал жену.

После проекта невестка попросила прощение у Джамилы за плохое отношение.

"Я очень счастлива, у нас есть взаимопонимание и уважение друг к другу", - рассказала таджичка.

Танзила Нарбаева
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Сейчас женщина живет с другим братом, она занимается выращиванием и продажей помидоров и зелени. Джамила хочет заработать на машину, чтобы возить маму в больницу.

Скандалы дома прекратились

Нигине было очень трудно, когда она переехала после свадьбы к родителям мужа и двум его братьям.

После того, как супруг 30-летней таджички уехал на заработки в Россию, один из его братьев начал издеваться над ней.

Женщина рассказала, когда молодому человеку не понравилась приготовленная еда, он выгнал Нигину из дома.

Муж ответил, что ничего не может с этим сделать, а свекровь приняла сторону сына.

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Теперь Нигина и брат мужа лучше относятся друг к другу.

Телефон
© Flickr/ Esparta Palma
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"Он (шурин - ред.) полностью изменился. После этого он никогда не оскорблял меня", - отметила таджичка.

Нигина управляет небольшим бизнесом. Женщина сдает в аренду стулья и столы для мероприятий. Это приносит деньги, поэтому ее мужу больше не нужно работать вдали от дома.




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