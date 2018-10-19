Меньше насилия и больше уважения: британский проект в Таджикистане

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Почти каждая пятая женщина в Таджикистане, состоящая в браке, испытывала физическое или психологическое насилие со стороны мужчин.
Исследование, проведенное в Хатлонской и Согдийской областях Таджикистана, показало, что за последний год около 60% женщин подвергались насилию и издевательствам.
Отмечается, что проект показал замечательные результаты.
Так, после проведения в отдельных населенных пунктах еженедельных консультаций и семинаров уровень насилия в отношении женщин снизился на 30% - с 64 до 34 процентов.
Количество мужчин, практикующих домашнее насилие, сократилось с 47 до 5 процентов. Кроме того, снизился уровень депрессии и число самоубийств среди представителей обоих полов.
Наладились отношения со свекровью
Жительница Пенджикента, 34-летняя Махбуба, проживает с мужем, его родителями и братьями.
Махбуба отметила, что свекровь вечно ругала и критиковала ее за воспитание детей и работу по дому. При этом муж никогда не заступался за 34-летнюю таджичку.
"Это раздражало меня. Я нервничала, и у меня постоянно болела голова", - поделилась Махбуба.
Теперь ее жизнь изменилась.
"Раньше свекровь не доверяла мне управление финансами в семье. После (сеансов - прим. ред.) она почувствовала, что я тоже могу это делать", - отметила участница проекта.
Женщина добавила, что муж уважает и поддерживает ее, а семья стала дружной.
Махбуба надеется, что у ее дочери будет добрая и понимающая свекровь. Однако до замужества таджичка хочет отправить девочку в университет.
Вернулась к родителям и открыла свое дело
С 27-летней Маркубой из Пенджикента четыре года назад развелся муж, так как она не могла забеременеть. Родственники супруга заявили, что это вина девушки.
После расторжения брака девушка вернулась в дом родителей и впала в депрессию. Сейчас ей лучше, и она почти забыла "плохие воспоминания".
Маркуба купила швейную машинку и теперь на заказ шьет одежду и чехлы для мебели.
"Моя мечта - научиться большему. Больше клиентов - больше заказов", - поделилась таджичка.
Девушка хочет нанять на работу и других женщин, чтобы у них тоже появились возможности заработать. Также Маркуба узнала, что бесплодие бывает и у мужчин.
Муж стал обсуждать проблемы вместе
У Оросты и Садриддина четверо детей. С самого начала супруг вел себя агрессивно, рассказала 42-летняя таджичка.
При этом муж не позволял ей выйти на работу. Сейчас их жизнь сильно изменилась.
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"Мы не обращали внимания на наши отношения. Мы даже не думали о том, как себя ведем. Я узнал, что мы должны быть парой, партнерами, и я не должен винить жену в проблемах. Вместо этого мы должны собраться вместе и держать друг друга за руки", - отметил Садриддин.
Ороста рассказала, что муж стал лучше.
Теперь семья зарабатывает на жизнь продажей молока и йогуртов. Таджичка рассказала, что они даже могут позволить себе купить украшения для предстоящей свадьбы дочери.
Свекровь начала помогать по дому
Зарнигор вышла замуж в 19 лет, когда училась в университете в Душанбе. После свадьбы девушка переехала в дом мужа в Согдийской области.
У Зарнигор были хорошие отношения с матерью мужа, однако свекровь хотела, чтобы девушка вела домашнее хозяйство и заботилась о детях.
Сейчас девушка владеет успешным швейным бизнесом и пользуется большим уважением в семье мужа.
Таджичка шьет на заказ, а также продает вещи на местном рынке и в магазинах. Внуками же занимается свекровь, которая сама и предложила свою помощь.
"Отношения улучшились. Меня ценят больше, чем раньше", - сказала она.
Переехала и начала копить на машину
Невестка 41-летней Джамилы заявила, что женщина является бременем для семьи. Таджичка жила с братом и его женой после того, как развелась с мужем в 18 лет.
Женщина рассказала, что невестка постоянно издевалась над ней. Брат же, в свою очередь, не защищал Джамилу, а поддерживал жену.
После проекта невестка попросила прощение у Джамилы за плохое отношение.
"Я очень счастлива, у нас есть взаимопонимание и уважение друг к другу", - рассказала таджичка.
Скандалы дома прекратились
Нигине было очень трудно, когда она переехала после свадьбы к родителям мужа и двум его братьям.
После того, как супруг 30-летней таджички уехал на заработки в Россию, один из его братьев начал издеваться над ней.
Женщина рассказала, когда молодому человеку не понравилась приготовленная еда, он выгнал Нигину из дома.
Муж ответил, что ничего не может с этим сделать, а свекровь приняла сторону сына.
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Теперь Нигина и брат мужа лучше относятся друг к другу.
Нигина управляет небольшим бизнесом. Женщина сдает в аренду стулья и столы для мероприятий. Это приносит деньги, поэтому ее мужу больше не нужно работать вдали от дома.