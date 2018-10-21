Исполнительница извинилась перед своими фанатами и заявила, что вынуждена перенести ближайшие выступления.
Ранее представитель "Роскосмоса" Владимир Устименко заявил, что график запусков назначат после завершения работы комиссии по расследованию аварии ракеты "Союз-ФГ".
Большинство граждан США без труда определили географическое положение Китая, но не смогли указать, где находится Сирия.
По словам политолога Станислава Тарасова, США уже открыто пытаются перевезти недобитых в Сирии боевиков ИГ на подконтрольные им серые зоны в том же Афганистане, чтобы противопоставить "Талибану".
Очевидец, сам того не подозревая, зафиксировал момент страшного падения гимнастки на арену.
Девочка находится в больнице, ее состояние стабильное.
В пятницу вечером поезд врезался в толпу людей неподалеку от северного индийского города Амритсар. По последним данным, в результате трагедии погиб 61 человек, свыше 70 получили ранения.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустит около трех недель из-за перелома правой руки.
Несколько взрывов прогремело у избирательных участков в Кабуле. Среди погибших были как полицейские, так и гражданские лица.
В конкурсе примут участие признанные чтецы Корана из более чем 30 стран, которые будут соревноваться в номинации "хифз" - знание текста Священного Корана наизусть.
По словам американского лидера, США не намерены соблюдать договор о РСМД, когда РФ его нарушает.