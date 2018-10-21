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В рамках I Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана прошла сельскохозяйственная выставка
В Узбекистан с любовью: что привезли в Ташкент российские производители
Московские кадеты выступили в Ташкенте
Громче трубы, шире шаг: московские кадеты выступили в Ташкенте
Ташкент - один из лучших городов СНГ для осенних путешествий

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В чем состоит главная проблема общественного транспорта в Ташкенте?
  • Моральное и физическое обветшание автопарка
    18.2% (49)
  • Неудобные маршруты и расписания
    26.8% (72)
  • Качество обслуживания (культура общения, безопасность)
    42.4% (114)
  • Проблемы есть, но налицо и позитивные изменения
    9.3% (25)
  • Меня все устраивает
    3.3% (9)
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