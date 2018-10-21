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Президент США Дональд Трамп

США выйдут из ракетного договора с Россией - Трамп

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
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По словам американского лидера, США не намерены соблюдать договор о РСМД, когда РФ его нарушает.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, Вашингтон не намерен соблюдать Договор, когда Москва его нарушает, передает РИА Новости.

"Мы будем должны развивать эти вооружения (ракеты средней и меньшей дальности - ред.) - только если Россия не придет к нам, и Китай не придет к нам, и они все придут к нам, и они скажут: "Давайте уже поумнеем и давайте никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения". Но если Россия это делает, и если Китай это делает, а мы придерживаемся соглашения, это неприемлемо", - сказал Трамп журналистам.

Трамп не уточнил, хотят ли США заключить новое соглашение по контролю над вооружениями взамен ДРСМД.

"Если они (Россия - ред.) поумнеют, и если другие поумнеют и скажут: "давайте не будет развивать эти ужасные ядерные вооружения", то я буду чрезвычайно этому рад", - добавил он.

Ранее Трамп заявил о решении США выйти из соглашения с Россией, объяснив это многолетними нарушениями со стороны Москвы. В РФ это отвергают.

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В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США - 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.




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