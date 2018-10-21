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Во время службы в мечети. Архивное фото

Финал Международного конкурса чтецов Корана пройдет в Москве

© Sputnik / Саид Царнаев
В мире
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В конкурсе примут участие признанные чтецы Корана из более чем 30 стран, которые будут соревноваться в номинации "хифз" - знание текста Священного Корана наизусть.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Финал XIX Московского Международного конкурса чтецов Корана пройдет в воскресенье в Москве с участием председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина.

"В этом году в конкурсе, приуроченном к Году волонтера, примут участие признанные чтецы Корана из более чем 30 стран, которые будут соревноваться в номинации "хифз" - знание текста Священного Корана наизусть", - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СМР.

Праздничная молитва в соборной мечети Хазрати Имам
© muslim.uz
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Зрители смогут услышать также чтение аятов Корана в исполнении специально приглашенных гостей, в числе которых "Золотой голос Афганистана" Абдуль-Кабир Хайдари, имам Заповедной мечети в Мекке шейх Хасан Бухари и известный чтец шейх Амир аль-Мухальхаль.

"Кроме того, на сцене будут представлены пять реальных историй обычных людей, ставших неподражаемым примером человечности и добродушия. Одним из создателей творческой части "Праздника Корана" стал выпускник ГИТИСа, эпатажный режиссер из Татарстана - Айдар Заббаров", - сообщили в СМР.

В фойе концертного зала "Крокус Сити Холл" будут проводиться различные мастер-классы и тренинги. Будут разыграны и поездки в малый хадж - умру, туры в Марокко и Турцию.

 




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