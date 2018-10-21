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Исламская Республика Афганистан

Число жертв в день выборов в Афганистане превысило 40 человек

© Sputnik / В. Киселев
В мире
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Несколько взрывов прогремело у избирательных участков в Кабуле. Среди погибших были как полицейские, так и гражданские лица.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. По меньшей мере 44 человека погибли, еще 238 человек пострадали при взрывах в день выборов в нижнюю палату парламента Афганистана.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства Пажвак.

Ранее представитель афганского МВД сообщал, что в субботу вблизи избирательных участков в Кабуле прогремели не менее трех взрывов.

Страны мира. Афганистан
© Sputnik / Валерий Мельников
В Афганистане стартовали выборы в нижнюю палату парламента

Министр внутренних дел республики Ваис Бармак, слова которого цитирует телеканал TOLO News, отмечал, что в субботу погибли не менее 10 полицейских, один военнослужащий и 17 мирных жителей. Ранения получили в общей сложности 83 гражданских лица и 17 сотрудников правоохранительных органов.

Всего, как информировал глава афганского ведомства, на территории страны в этот день было зафиксировано 192 вооруженных инцидента, в том числе террористические атаки и взрывы.

20 октября в Афганистане прошли выборы в народную палату (нижнюю палату) национального собрания (парламента) республики. Избирательные пункты были открыты в 32 провинциях Афганистана. По соображениям безопасности проголосовать не смогли только жители регионов Газни и Кандагар.




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