Шавкат Мирзиёев скорбит по жертвам ж/д катастрофы в Индии

В пятницу вечером поезд врезался в толпу людей неподалеку от северного индийского города Амритсар. По последним данным, в результате трагедии погиб 61 человек, свыше 70 получили ранения.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил главе Индии Раму Натху Ковинду, премьер-министру Нарендре Моди и дружественному индийскому народу глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате железнодорожной катастрофы в Амритсаре штата Пенджаб.

В телеграмме Мирзиёев передал слова искреннего сочувствия и сопереживания семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщает пресс-служба МИД республики.

Напомним, в пятницу вечером поезд врезался в толпу людей неподалеку от северного индийского города Амритсар.

Местные жители жгли чучела возле железнодорожных путей в честь одного из самых популярных индуистских праздников — Дашахры — который отмечается каждую осень. По сообщениям СМИ, люди праздновали, стоя прямо на рельсах. В момент трагедии на путях, предположительно, находились около 700 человек.

По последним данным, в результате трагедии погиб 61 человек, свыше 70 получили ранения. Власти не исключают, что число жертв со временем может возрасти. Причины трагедии к настоящему моменту пока не установлены.