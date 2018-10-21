Водитель "КАМАЗа" спас выпавшую из окна девочку в Казахстане

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Казахстане пятилетняя девочка выпала из окна 6 этажа. Случайный прохожий помог ее спасти, передает Sputnik Казахстан.

Инцидент произошел 20 октября в одном из многоэтажных домов по улице Катаева в Павлодаре.

По словам очевидцев, девочка осталась жива благодаря своевременной помощи, оказанной ей местным жителем, случайно проходившим рядом.

© Sputnik / Кирилл Каллиников В Астане мужчина спас выпавшего с 10 этажа ребенка

Как рассказал 41-летний Александр Жумабаев, он шел вечером встречать с работы жену.

"Когда проходил возле дома по Катаева, 31, услышал какой-то треск, и возле меня упала москитная сетка. Поднял голову и увидел, что сверху летит ребенок. Я бросился бежать, хотел поймать его, но не успел. Как я уже потом увидел, это была девочка. Она упала в кусты", - рассказал он.

Александр вспоминает, что, когда он подбежал к девочке, она шевелилась, но задыхалась. Перевернув ее на спинку, он увидел на ее губах кровь. Тогда мужчина зажал ей носик пальцами и стал делать искусственное дыхание.

"Она резко задышала и начала кричать. Я сразу же вызвал "скорую" по телефону", - сказал он.

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Остальные очевидцы также пытались помочь ребенку, например, дедушка снял с себя куртку и укутал девочку, потому что она была в одной майке и колготках.

Через некоторое время из дома выбежала мать девочки. Она сильно плакала, кричала, пыталась поднять дочку, но ей запретили это делать, потому что у нее мог быть поврежден позвоночник.

Жумабаев сказал, что хотел поехать вместе с малюткой в больницу, но полицейские не разрешили. Однако он всю ночь не спал - все переживал, жива ли она.

Про Александра Жумабаев известно, что ему 41 год, по профессии он водитель "КАМАЗа", но после сокращения пока не может найти работу.

В управлении здравоохранения республики сообщили, что "девочка 2013 года была доставлена в детскую областную больницу с диагнозом "ушибленная рана верхней губы, закрытая черепно-мозговая травма — под вопросом". В настоящее время состояние больной стабильное.