Двойка по географии: американцы путают на карте Узбекистан с Данией

Большинство граждан США без труда определили географическое положение Китая, но не смогли указать, где находится Сирия.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Жители США провалили тест по географии, к такому выводу пришло издание The Daily Mail, ориентируясь на результаты опроса на британском сайте для отдыхающих Holidaycottages.

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Участников эксперимента попросили на интерактивной карте отметить местонахождение 16 государств. Тысяче американцев необходимо было указать Китай, Индию, Японию, Северную Корею, Вьетнам, Египет, Ирак Афганистан, Иран, Израиль, Сирию, Марокко, Сомали, Нигерию, Бразилию и Венесуэлу.

Большинство граждан США без труда определили правильное местоположение Китая - с этим заданием справились 84,6 процента опрошенных.

Американцам сложнее всего было определить, где находится Сирия: лишь 28,2 процента участников дали правильный ответ.

Также у участников опроса трудности вызвали европейские страны. Девять человек приняли за Испанию Россию, 15 респондентов посчитали, что Казахстан — это Германия, а трое спутали с Данией Узбекистан.