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Пуск ракеты-носителя

Стала известна предварительная дата запуска к МКС

© Sputnik / Сергей Мамонтов
В мире
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Ранее представитель "Роскосмоса" Владимир Устименко заявил, что график запусков назначат после завершения работы комиссии по расследованию аварии ракеты "Союз-ФГ".

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Предварительный план пусков к Международной космической станции предусматривает отправку очередной экспедиции 3 декабря и возвращение нынешнего экипажа 20 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. 

"Даты предварительные, их еще предстоит утвердить на заседании аварийной комиссии 30 октября", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, между этими датами состоится выход российских космонавтов в открытый космос для обследования "дырки" в "Союзе МС-09".

Ранее представитель "Роскосмоса" Владимир Устименко заявил, что график запусков назначат после завершения работы комиссии по расследованию аварии ракеты "Союз-ФГ".

"Все будет зависеть от того, когда будет решение госкомиссии и когда произойдет "разморозка" (полетов к МКС. — Прим. ред.)", — сказал он.

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Теги:
МКС, Роскосмос, Космос



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