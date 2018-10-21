Стала известна предварительная дата запуска к МКС

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. Предварительный план пусков к Международной космической станции предусматривает отправку очередной экспедиции 3 декабря и возвращение нынешнего экипажа 20 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Даты предварительные, их еще предстоит утвердить на заседании аварийной комиссии 30 октября", — сказал собеседник агентства.
Ранее представитель "Роскосмоса" Владимир Устименко заявил, что график запусков назначат после завершения работы комиссии по расследованию аварии ракеты "Союз-ФГ".
"Все будет зависеть от того, когда будет решение госкомиссии и когда произойдет "разморозка" (полетов к МКС. — Прим. ред.)", — сказал он.
В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.