Исполнительница извинилась перед своими фанатами и заявила, что вынуждена перенести ближайшие выступления.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Анита Цой экстренно госпитализирована после концерта в Краснодарском крае. Об этом российская певица сообщила на своей странице в Instagram, обратившись к поклонникам прямо с борта вертолета, на котором она вылетела в Москву в сопровождении бригады врачей.

Исполнительница извинилась перед своими фанатами и заявила, что вынуждена перенести ближайшие концерты в Уфе, Набережных Челнах, в Самаре и Казани.

По словам концертного директора Цой Дмитрия Бушуева, у певицы обострилась желчнокаменная болезнь, ей нужна операция.

Ранее Анита Цой выступила с юбилейным шоу в Ташкенте. По информации СМИ, накануне концерта певице провели операцию по удалению камня из желчного пузыря. Однако артистка не стала проходить реабилитацию и сразу же отправилась на гастроли.