В России заявили о возможной остановке работы авиакомпаний

Российские авиакомпании могут приостановить работу из-за планов Минтранса перенести в РФ серверы для бронирования и продажи билетов, а также для регистрации на рейс.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Ряд российских авиакомпаний могут полностью остановить свою работу, если будет реализовано предложение Минтранса, которое предполагает перенос на территорию России серверов и баз данных по бронированию и продаже билетов по стране.

Как пишут "Ведомости", об этом говорилось в июльском письме гендиректора авиакомпании "Сибирь" Владимира Объедкова главе Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну.

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По мнению Объедкова, реализация проекта о переносе серверов на практике может привести к прекращению работы российских авиакомпаний. "Такое развитие событий не только чревато полным прекращением деятельности российских авиакомпаний, но и долгосрочным и дорогим переходом к другим системам бронирования", - говорится в статье.

На сегодняшний день три крупнейших отечественных авиаперевозчика - "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии" - пользуются услугами иностранных провайдеров, в то время как практически все остальные авиакомпании взаимодействуют с отечественной системой "Сирена-трэвел". При этом российские провайдеры не соответствуют требованиям, которые предъявляют авиакомпании.

К идее перехода авиакомпаний на отечественные IT-системы подтолкнула проблема с регистрацией пассажиров, с которой в конце июня (во время чемпионата мира по футболу) столкнулась авиакомпания S7 из-за глобального сбоя системы SITA, которая предоставляет IT-услуги авиаперевозчикам.