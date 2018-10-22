Мужчина в Британии грабил доверчивых пенсионеров с помощью кетчупа

За грабежи, совершенные необычным способом, уроженец Румынии получил 2,5 года тюрьмы.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. В Великобритании 64-летний выходец из Румынии Титус Джалиа грабил пожилых людей с помощью кетчупа.

Как сообщает издание Metro UK, "предприимчивый" преступник умудрился совершить восемь ограблений в мае и июне, используя столь необычный способ.

AP Photo / Anvar Ilyasov Грабитель взломал автомобиль в Ташкенте ради селфи-палки

Мужчина поджидал старичков возле банка, следовал за ними, а затем незаметно обливал их кетчупом и с испугом заявлял им, что они истекают кровью.

Пока пенсионеры в растерянности осматривались и пытались понять, в чем дело, Джалиа их обворовывал.

Мужчина попался с поличным, его обезвредил случайный прохожий.

Суд приговорил его к 2,5 года тюрьмы. Джалиа готовится к экстрадиции в Румынию, где он будет отбывать наказание.