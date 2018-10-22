Шоколад для Путина: к визиту главы РФ в Ташкенте сделали необычную сладость

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Уникальные кадры подготовки визита российского президента в Узбекистан показали в новом проекте телеканала "Россия", получившем название "Москва. Кремль. Путин".

Например, в честь визита российского лидера в республике изготовили уникальный шоколад.

"Разного рода сладостями на визитах угощают регулярно, но этот шоколад выпущен специально к государственному визиту президента России Владимира Путина в Узбекистан - на обратной стороне так и написано", - рассказал корреспондент телеканала Павел Зарубин.

Он продемонстрировал плитку шоколада в красивой коробке: на лицевой стороне сладости угадывались контуры исторических зданий на самаркандской площади Регистан. Шоколадку Зарубин пообещал оставить в подарок ведущему Владимиру Соловьеву, у которого недавно был день рождения.

/www.youtube.com Шоколад, выпущенный к визиту Владимира Путина в Узбекистан

Корреспондент телеканала раскрыл и некоторые другие подробности подготовки визита Владимира Путина в Ташкент. Например, в комнатах для переговоров улучшали воздух с помощью ароматных трав, а на открытом участке, где проходила церемония встречи глав государств установили специальные обогреватели.

Пресс-служба Президента РФ Гостеприимство и деловой подход: как проходил визит Путина в Ташкент 17

Напомним, российский лидер посетил республику по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Основные мероприятия визита состоялись 19 октября в резиденции Куксарой.

В рамках визита президента России в Узбекистан и в ходе двух форумов было подписано в общей сложности свыше 800 документов, а сумма контрактов, инвестиций и соглашений по этим документам превысила 27 миллиардов долларов.