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Шоколадная плитка

Шоколад для Путина: к визиту главы РФ в Ташкенте сделали необычную сладость

© Foto: pixabay
В мире
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Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (54)
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В республике тщательно готовились к визиту российского лидера.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Уникальные кадры подготовки визита российского президента в Узбекистан показали в новом проекте телеканала "Россия", получившем название "Москва. Кремль. Путин".

Например, в честь визита российского лидера в республике изготовили уникальный шоколад. 

"Разного рода сладостями на визитах угощают регулярно, но этот шоколад выпущен специально к государственному визиту президента России Владимира Путина в Узбекистан - на обратной стороне так и написано", - рассказал корреспондент телеканала Павел Зарубин.

Он продемонстрировал плитку шоколада в красивой коробке: на лицевой стороне сладости угадывались контуры исторических зданий на самаркандской площади Регистан. Шоколадку Зарубин пообещал оставить в подарок ведущему Владимиру Соловьеву, у которого недавно был день рождения.

Шоколад, выпущенный к визиту Владимира Путина в Узбекистан
/www.youtube.com
Шоколад, выпущенный к визиту Владимира Путина в Узбекистан

Корреспондент телеканала раскрыл и некоторые другие подробности подготовки визита Владимира Путина в Ташкент. Например, в комнатах для переговоров улучшали воздух с помощью ароматных трав, а на открытом участке, где проходила церемония встречи глав государств установили специальные обогреватели.

Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (справа) во время знакомства с делегациями на церемонии официальной встречи в Ташкенте.
Пресс-служба Президента РФ
Гостеприимство и деловой подход: как проходил визит Путина в Ташкент
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Напомним, российский лидер посетил республику по приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. 

Основные мероприятия визита состоялись 19 октября в резиденции Куксарой. 

В рамках визита президента России в Узбекистан и в ходе двух форумов было подписано в общей сложности свыше 800 документов, а сумма контрактов, инвестиций и соглашений по этим документам превысила 27 миллиардов долларов.

Тема:
Визит Владимира Путина в Узбекистан (54)



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