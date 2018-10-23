Трамп грозится отправить на границу с Мексикой войска

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Президент США Дональд Трамп пообещал направить к границе США и Мексики столько военных, сколько будет необходимо, чтобы остановить "растущий караван беженцев".

Об этом сообщает газета USA Today.

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Когда у Трампа спросили, сколько военных он готов отправить к границе, американский лидер заявил, что отправит "столько, сколько необходимо", так как, по его словам, передвижение мигрантов является "нападением на страну".

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Президент США также в очередной раз заявил, что ответственными за подобный приток мигрантов являются демократы.

Трамп во время своего пребывания у власти пытается провести в стране миграционную реформу, однако конгресс не поддерживает меры, предложенные главой государства, и принимает изменения в ограниченном масштабе.

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Проблема с миллионами незаконных мигрантов является одной из самых острых в США, особенно в южных штатах.