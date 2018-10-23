Самый длинный в мире морской мост открыли в Китае - видеофакт

Длина моста составляет 55 километров, он связывает три приморских города — Гонконг, Чжухай и Макао.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Самый длинный в мире морской мост протяженностью 55 километров, связавший Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун, официально открыли на юге Китая во вторник.

Как сообщает South China Morning Post, церемония открытия прошла в Чжухае при участии председателя КНР Си Цзиньпина, главы администрации Гонконга Кэрри Лам, вице-премьера Госсовета КНР Хань Чжэна, секретаря парткома провинции Гуандун Ли Си и еще около 700 гостей.

Основное преимущество проекта состоит в том, что мост сократит время путешествия из Гонконга в Чжухай с трех часов до 30 минут. По предварительным подсчетам, к 2030 году по мосту ежедневно будут проезжать более 29 тысяч транспортных средств и свыше 120 тысяч пассажиров.

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Конструкция состоит из нескольких частей надводного моста (23 километра), подводного тоннеля (почти 7 километров), нескольких искусственных островов и специальных пограничных контрольно-пропускных пунктов.

Мост должен выдержать тайфун со скоростью ветра свыше 300 километров в час и землетрясение магнитудой 8.

Указывается, что строительство моста началось в декабре 2009 года, хотя идея соединить Гонконг и провинцию Гуандун возникла еще в конце 1980-х годов.

Критики проекта называли его "белым слоном", имея в виду дороговизну, а также "проектом крови и пота", так как во время строительства 10 рабочих погибли и более 600 пострадали.