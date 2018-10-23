Мужчина арестован за рассылку в WhatsApp видео потасовок узбеков и кыргызов

ТАШКЕНТ, 23 ок – Sputnik. Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержал мужчину, распространявшего через мессенджер видеоролики с кадрами межнациональных столкновений на юге республики в 2010 году.

В 2010 году в Кыргызстане произошел госпереворот и был свергнут режим Курманбека Бакиева, эти события сопровождались массовыми беспорядками. Волна нестабильности, охватившая страну, привела к вспышке насилия на юге республики, где произошли межнациональные столкновения между исторически проживающими здесь узбеками и кыргызами, пишет РИА Новости.

За три дня столкновений в Ошской и Джалал-Абадской областях погибли и пропали без вести около 500 человек, еще несколько тысяч получили ранения, около полумиллиона человек покинули свои дома и стали беженцами.

"ГКНБ задержан гражданин КР А.А, уроженец Баткенской области. Задержанный создал группу в WhatsApp и размещал видеоролики провокационного характера, направленные на разжигание межнациональной вражды. Им были распространены видеоролики, снятые в 2010 году", - сообщает пресс-служба.

В пресс-службе отметили, что задержанный "дал признательные показания в распространении материалов и раскаивается в содеянном". В ведомстве напомнили, что, согласно УК Кыргызстана, действия, направленные на возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды, унижение национального достоинства, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации, а также посредством сети Интернет, наказываются лишением свободы от четырех до семи лет.

В ГКНБ также сообщили, что оперативно-следственные мероприятия по выявлению и пресечению распространения и изготовления материалов провокационного характера будут продолжены.