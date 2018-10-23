12:56 23 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.76
  • EUR9470.71
  • USD8226.10
Поиск
У второго корпуса Керченского политехнического колледжа

Студенты колледжа в Керчи вышли на учебу после атаки 17 октября

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Атака на политехнический колледж в Керчи (13)
2910

Ребят пропускают в заведение по учебным группам, проверяя документы.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Студенты политехнического колледжа в Керчи, где на прошлой неделе учащийся Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу, возвращаются к учебе, занятия во вторник пройдут в соседнем корпусе, передает корреспондент РИА Новости.

Сотрудники МЧС России везут на носилках одного из пострадавших при нападении на керченский колледж
МЧС РФ
Названо точное количество пострадавших при атаке на колледж в Керчи

Перед корпусом колледжа, соседним с тем, где произошла трагедия, образовалась небольшая очередь: ребят пропускают по учебным группам, проверяя документы.

"Я готов к учебе. Сначала страшно было, сейчас уже пережил. Тем более все было в другом корпусе, а нас - студентов старших курсов - направят на практику", - сказал студент Павел.

Как сообщил один из преподавателей, во вторник занятия пройдут в сокращенном режиме, сначала с ребятами проведут небольшое собрание.

"Конечно, у нас смешанные чувства, но жить дальше надо",- прокомментировал собеседник агентства.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Юноша покончил с собой в библиотеке колледжа.

Тема:
Атака на политехнический колледж в Керчи (13)
Теги:
Колледж, трагедия, Крым



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Автомобили патрульно-постовой службы, архивное фото
    Сбежавшая невестка

    Молодая женщина сбежала из семьи с родственником своего мужа. Однако романтическая история спустя два дня закончилась плачевно.

  • Митинг, посвященный 70-летию уничтожения Минского гетто
    Белые пятна трагедии

    К 75-летию со дня уничтожения Минского гетто Sputnik рассказывает, почему современным белорусам нужно помнить об этом страшном событии.

  • Финал Международного турнира по мини-футболу Кубок Победы
    Кубок Победы

    Сборная команда Абхазии выиграла Международный турнир по мини-футболу среди спортсменов с ограниченными возможностями.

  • Праворульный автомобиль
    "Праворульный" тупик

    Если власти Армении не отменят запрет на импорт машин с правым рулем, то это приведет к параличу на границе, считает эксперт.

  • Килька
    Ценный продукт

    Латвия потратит два миллиона евро на создание "инновационных" продуктов из рыбы: уже придумали фарш и "что-то вроде анчоусов из кильки".

  • Учения Железный волк
    Ручной волк

    Моторизированная пехотная бригада Литвы "Железный волк" (Gelezinis vilkas) стала частью немецкой дивизии.

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    Визит патриарха

    Стали известны детали предстоящего визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Молдову.

  • Музыкальный критик Артемий Троицкий
    Добрый совет

    Проживающий в Эстонии музыкальный критик Артемий Троицкий призвал местные власти общаться с русскими жителями как с равными.

  • Работа автозаправочной станции
    Полный бак

    Дефицит горючего в Южной Осетии, который наблюдался на прошлой неделе, удалось ликвидировать, заправки заработали в полном объеме.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

В рамках I Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана прошла сельскохозяйственная выставка
В Узбекистан с любовью: что привезли в Ташкент российские производители
Московские кадеты выступили в Ташкенте
Громче трубы, шире шаг: московские кадеты выступили в Ташкенте
Ташкент - один из лучших городов СНГ для осенних путешествий

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054