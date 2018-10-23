Хочешь получить прибавку к зарплате – спи: как в Японии поощряют сотрудников

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Здоровый сон сотрудников решила оплачивать токийская компания CRAZY, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы японской компании Мию Горай.
Подразумевается, что данная мера мотивирует служащих высыпаться дома, чтобы на работе быть более продуктивными.
Для этого необходимо установить приложение "Анализ сна" на своих смартфонах, размещать их рядом с кроватями перед сном, а далее все рассчитает специальный алгоритм. Программное обеспечение может отслеживать движения тела во время сна, измерять глубину и время сна.
Компания готова платить сотрудникам, если они будут спать минимум 6 часов за ночь (за это они получат 100 очков, которые равны 100 иенам).
За следование установленному графику на протяжении месяца без нарушений полагается премия в тысячу иен. Таким образом сотрудник может получить приличную добавку к месячному окладу.
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Японские ученые из Университета Китасато подсчитали, что ежегодно экономика страны теряет на проблемах, связанных с недостаточным количеством и качеством сна трудоспособного населения, около 3,5 триллиона иен (около 31 миллиарда долларов).