Хочешь получить прибавку к зарплате – спи: как в Японии поощряют сотрудников

Сто иен получит служащий за один день здорового сна. Это дает шанс накопить приличную сумму.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Здоровый сон сотрудников решила оплачивать токийская компания CRAZY, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы японской компании Мию Горай.

Подразумевается, что данная мера мотивирует служащих высыпаться дома, чтобы на работе быть более продуктивными.

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Для этого необходимо установить приложение "Анализ сна" на своих смартфонах, размещать их рядом с кроватями перед сном, а далее все рассчитает специальный алгоритм. Программное обеспечение может отслеживать движения тела во время сна, измерять глубину и время сна.

Компания готова платить сотрудникам, если они будут спать минимум 6 часов за ночь (за это они получат 100 очков, которые равны 100 иенам).

За следование установленному графику на протяжении месяца без нарушений полагается премия в тысячу иен. Таким образом сотрудник может получить приличную добавку к месячному окладу.

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Японские ученые из Университета Китасато подсчитали, что ежегодно экономика страны теряет на проблемах, связанных с недостаточным количеством и качеством сна трудоспособного населения, около 3,5 триллиона иен (около 31 миллиарда долларов).