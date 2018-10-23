19:14 23 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.76
  • EUR9470.71
  • USD8226.10
Поиск
Женщина спит. Иллюстративное фото

Хочешь получить прибавку к зарплате – спи: как в Японии поощряют сотрудников

CC0 / pixabay
В мире
Получить короткую ссылку
4110

Сто иен получит служащий за один день здорового сна. Это дает шанс накопить приличную сумму.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Здоровый сон сотрудников решила оплачивать токийская компания CRAZY, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы японской компании Мию Горай.

Подразумевается, что данная мера мотивирует служащих высыпаться дома, чтобы на работе быть более продуктивными.

Кровать
© Sputnik / Валерий Мельников
Спать и высыпаться: что нужно человеку для бодрости и хорошего настроения

Для этого необходимо установить приложение "Анализ сна" на своих смартфонах, размещать их рядом с кроватями перед сном, а далее все рассчитает специальный алгоритм. Программное обеспечение может отслеживать движения тела во время сна, измерять глубину и время сна.

Компания готова платить сотрудникам, если они будут спать минимум 6 часов за ночь (за это они получат 100 очков, которые равны 100 иенам).

За следование установленному графику на протяжении месяца без нарушений полагается премия в тысячу иен. Таким образом сотрудник может получить приличную добавку к месячному окладу.

В Париже чиновники будут спать на улице, чтобы стать ближе к бездомным >>>

Японские ученые из Университета Китасато подсчитали, что ежегодно экономика страны теряет на проблемах, связанных с недостаточным количеством и качеством сна трудоспособного населения, около 3,5 триллиона иен (около 31 миллиарда долларов).




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Больница Эребуни
    Не лечит, а калечит

    В Ереване врач избил мужчину во дворе его собственного дома – пострадавший в больнице с многочисленными переломами.

  • Эмблема полиции безопасности Латвии
    Шпионские страсти

    Полиция безопасности задержала пожилого жителя Латвии по подозрению в шпионаже в пользу России.

  • Консерватор Ингрида Шимоните
    Вечная Грибаускайте

    Согласно новым рейтингам потенциальных кандидатов в президенты Литвы, консерватор Ингрида Шимоните набирает популярность нереальными темпами.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Детеныши снежного барса перед медицинским осмотром в парке в Сегеде
Редкая красота: в мире отмечают Международный день снежного барса
Молодой человек прыгает со столба в реку
Сальто с фонарного столба: трюк смельчака собрал целый мост зрителей
Ташкент - один из лучших городов СНГ для осенних путешествий

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054