В резиденции генконсула Саудовской Аравии нашли останки журналиста Хашукджи

Останки обнаружили в колодце, который находится в саду резиденции генконсула.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Части тела убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи найдены на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на главу турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.

Он пояснил со ссылкой на "надежные источники" в стамбульской службе безопасности, что останки нашли в колодце, который находится в саду резиденции генконсула.

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Хашукджи работал обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Более двух недель руководство саудовских дипмиссий утверждало, что журналист покинул ведомство. В минувшие выходные государственные СМИ Саудовской Аравии распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, а к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства.

По этому делу задержаны 18 человек. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, комментируя убийство Хашукджи, заявил, что преступники "превысили полномочия".