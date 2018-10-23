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Здание посольства Саудовской Аравии в Турции

В резиденции генконсула Саудовской Аравии нашли останки журналиста Хашукджи

© AFP 2018 / OZAN KOSE
В мире
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Останки обнаружили в колодце, который находится в саду резиденции генконсула.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Части тела убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи найдены на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на главу турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.

Он пояснил со ссылкой на "надежные источники" в стамбульской службе безопасности, что останки нашли в колодце, который находится в саду резиденции генконсула.

Политолог Ильгар Велизаде
Sputnik / Murad Orujov
Велизаде о том, каковы будут последствия убийства журналиста в Стамбуле

Хашукджи работал обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Более двух недель руководство саудовских дипмиссий утверждало, что журналист покинул ведомство. В минувшие выходные государственные СМИ Саудовской Аравии распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, а к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства.

По этому делу задержаны 18 человек. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, комментируя убийство Хашукджи, заявил, что преступники "превысили полномочия".

Теги:
Журналист, Убийство, Стамбул, Саудовская Аравия



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