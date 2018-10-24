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Чашка кофе

Напиток красоты: ученые объяснили, в чем польза кофе

CC0 / pixabay
В мире
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Специалисты зафиксировали снижение вероятности заболевания кожи лица при регулярном употреблении кофе.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Исследователи из Китая выяснили, если регулярно пить кофе, то можно снизить риск развития розацеи — заболевания кожи лица, сопровождающегося покраснением и расширением кровеносных сосудов, пишет MedicalXpress.

Кофейные зерна после процесса обжарки
© Sputnik / Евгений Биятов
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В рамках своего исследования ученые хотели опровергнуть мнение о том, что кофе не способствует развитию розацеи. Всего ученые проанализировали показатели здоровья более 82 тысяч женщин. В ходе исследования не только не удалось обнаружить какой-либо взаимосвязи между потреблением кофе и развитием розацеи, напротив, ученые зафиксировали снижение вероятности заболевания кожи лица.

Эксперты сообщают, что отношение случаев развития розацеи у тех, кто регулярно пил кофе по отношению, к тем, кто выпивал меньше одной чашки в месяц, составляет 0,77.

Теги:
здоровье, кофе



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