Напиток красоты: ученые объяснили, в чем польза кофе

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Исследователи из Китая выяснили, если регулярно пить кофе, то можно снизить риск развития розацеи — заболевания кожи лица, сопровождающегося покраснением и расширением кровеносных сосудов, пишет MedicalXpress.

© Sputnik / Евгений Биятов Ученые: кофе может спасти от смерти людей с хронической болезнью почек

В рамках своего исследования ученые хотели опровергнуть мнение о том, что кофе не способствует развитию розацеи. Всего ученые проанализировали показатели здоровья более 82 тысяч женщин. В ходе исследования не только не удалось обнаружить какой-либо взаимосвязи между потреблением кофе и развитием розацеи, напротив, ученые зафиксировали снижение вероятности заболевания кожи лица.

Эксперты сообщают, что отношение случаев развития розацеи у тех, кто регулярно пил кофе по отношению, к тем, кто выпивал меньше одной чашки в месяц, составляет 0,77.