Нурмагомедов назвал место, где хотел бы сразиться с американцем Мэйуэзером

Российский боец надеется установить мировой рекорд по продаже платных трансляций. Но главное для Хабиба – что его отец и тренер будет присутствовать во время схватки с американцем.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выразил желание, чтобы его бой с американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим состоялся на московском стадионе "Лужники".

На своей странице в Instagram боец написал, что надеется собрать сто тысяч зрителей, а также установить мировой рекорд по продаже платных трансляций.

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"Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым. Обсудили бой с Мэйуэзером. Хотим, чтобы бой прошел в Москве на легендарной арене "Лужники". Уверены, что соберем сто тысяч зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций. А самое важное – в углу будет мой отец, в Москву виза ведь не нужна", - написал он.

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Ранее отец и тренер российского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов заявил, что бой его сына с Мэйуэзером должен состояться в России.

Мэйуэзер и Нурмагомедов не потерпели ни одного поражения в своих видах спорта.

Напомним, 6 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов победил ирландца Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Макгрегор заявил, что проиграл лишь битву, но война продолжается и он рассчитывает на бой-реванш.

Однако Хабиб Нурмагомедов, несмотря на предложенные ему 15 миллионов долларов за выступление, отказался драться с Макгрегором.