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Питейные заведения Москвы

В каком российском городе пьют больше всего

© Sputnik / Алексей Куденко
В мире
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Самым пьющим городом России оказался Саратов. Москва занимает 16-ю строчку. Питер не попал даже в первую десятку.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Саратов назван самым пьющим городом России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного маркетинговым агентством Zoom Market в октябре текущего года.

Алкогольная продукция в магазине в Узбекистане
CC BY-SA 2.0 / Dan Lundberg / 20141002_Uzbekistan_0774 Samarkand
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Вторая строчка по употреблению спиртных напитков принадлежит Ханты-Мансийску, третья - Перми.

Отметим, что Москва и Санкт-Петербург заняли 16-е и 11-е места соответственно.

Меньше всего, судя по данным опроса, пьют во Владивостоке, Нижнем Новгороде и Казани (23-е, 24-е и 25-е места соответственно).

В опросе приняли участие жители 25 городов, которым задавалось три вопроса: "Употребляете ли вы алкоголь?", "Как часто вы употребляете алкоголь?", "Употребляли ли вы алкоголь сегодня (или планируете)?".

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Общая выборка составила 3250 интервью среди респондентов в возрасте от 19 до 73 лет.

Листовка с надписью Продавец обязан потребовать паспорт при покупке алкоголя или табака на полке с алкогольными напитками в магазине.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что потребление алкоголя в стране за пять лет удалось снизить почти вдвое.

По ее словам, "в результате всех принятых мер удалось увеличить продолжительность жизни до абсолютного исторического максимума (для мужчин — 72,7 года, для женщин — 77,6 года), добиться снижения общей смертности и достичь минимальных за всю историю России показателей материнской и детской смертности".




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