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Ученые назвали самый простой рецепт долголетия

© Sputnik / Виталий Белоусов
В мире
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Специалисты уверены, что прекрасным средством продления жизни является… аэробика. Исследования показали, что у испытуемых старше 70 лет, которые регулярно занимались спортом, риск смерти гораздо ниже.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Аэробика и аэробные упражнения снижают риск смертности. К такому выводу пришли специалисты из Кливлендской клиники в США, сообщает портал EurekAlert.

По их мнению, основным фактором долголетия является тренировка сердца и органов дыхания, так называемая кардиореспираторная выносливость.

В связи с этим занятия аэробикой ученые рекомендуют абсолютно всем, вне зависимости от возраста.

Массовые занятия утренней гимнастикой в Ташкенте
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Хокимият Ташкента хочет построить предприятия на зарядку

"Упражнений не может быть слишком много. Каждого необходимо поощрять к достижению и поддержанию высокого уровня физподготовки", — заявил автор работы кардиолог Ваэль Джабер.

Врачи проверили анализы более 120 тысяч пациентов, проходивших кардиотестирование на беговой дорожке в период с 1991 по 2014 год.

Участников поделили на пять групп в зависимости от того, в каком состоянии находится их кардиореспираторная система — в отличном, хорошем, выше среднего, ниже среднего или низком.

Испытуемые старше 70 лет, которые регулярно занимались спортом, на 30% сократили вероятность преждевременной смерти.

Ранее стало известно, что хокимият Ташкента призвал министерства и ведомства организовать систематические занятия спортом среди сотрудников предприятий.

В организациях с продолжительным рабочим днем администрация предполагает внедрить систему выполнения гимнастических упражнений, направленных на предупреждение усталости и поднятие духа сотрудников.




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