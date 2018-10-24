Ученые назвали самый простой рецепт долголетия

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Аэробика и аэробные упражнения снижают риск смертности. К такому выводу пришли специалисты из Кливлендской клиники в США, сообщает портал EurekAlert.
По их мнению, основным фактором долголетия является тренировка сердца и органов дыхания, так называемая кардиореспираторная выносливость.
В связи с этим занятия аэробикой ученые рекомендуют абсолютно всем, вне зависимости от возраста.
"Упражнений не может быть слишком много. Каждого необходимо поощрять к достижению и поддержанию высокого уровня физподготовки", — заявил автор работы кардиолог Ваэль Джабер.
Врачи проверили анализы более 120 тысяч пациентов, проходивших кардиотестирование на беговой дорожке в период с 1991 по 2014 год.
Участников поделили на пять групп в зависимости от того, в каком состоянии находится их кардиореспираторная система — в отличном, хорошем, выше среднего, ниже среднего или низком.
Испытуемые старше 70 лет, которые регулярно занимались спортом, на 30% сократили вероятность преждевременной смерти.
Ранее стало известно, что хокимият Ташкента призвал министерства и ведомства организовать систематические занятия спортом среди сотрудников предприятий.
В организациях с продолжительным рабочим днем администрация предполагает внедрить систему выполнения гимнастических упражнений, направленных на предупреждение усталости и поднятие духа сотрудников.