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Похвалившему убийцу Дениса Тена учителю вынесли приговор

Похвалившему убийцу Дениса Тена учителю вынесли приговор

Sputnik
В мире
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В последнем слове Шерхан Байзенов просил не лишать его свободы. Педагог был признан виновным в разжигании межнациональной розни, и суд назначил ему наказание.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Шерхан Байзенов приговорен к ограничению свободы сроком на четыре года, передает Sputnik Казахстан.

Учитель из сельской школы поселка Белес Зеленовского района Западно-Казахстанской области признан виновным в разжигании межнациональной розни. В суде установлено, что Байзенов в интернет-ресурсе разместил пост, который содержит признаки возбуждения национальной вражды, розни.

Алматинцы несут цветы к месту нападения на Дениса Тена
Sputnik / Тимур Батыршин
Кто убил Дениса Тена

Напомним, учитель Шерхан Байзенов после убийства знаменитого казахстанского фигуриста Дениса Тена написал скандальный пост в Facebook, где похвалил убийц, как ему показалось, "китайца". В свое оправдание Байзенов заявил, что не знал, кто такой Денис Тен. Он записал видеообращение к казахстанцам с извинениями.

В суде педагог признал свою вину и просил не лишать его свободы, так как у него на иждивении находится больная мать.

Ограничение свободы — вид уголовного наказания в Казахстане, когда осужденный не лишается свободы. Ему запрещено будет выезжать за пределы места жительства, покидать место проживания с 22:00 до 06:00 и совершать иные виды противоправных действий. В противном случае в отношении него будет применен более строгий вид наказания - лишение свободы.

Задержан второй предполагаемый убийца Дениса Тена >>>

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Денис Тен скончался в Алматы 19 июля от ножевого ранения, нанесенного ему двумя автоворами.

© Sputnik / Тимур Батыршин
Тысячи людей пришли проститься с фигуристом Денисом Теном

Выйдя из ресторана к припаркованному у обочины внедорожнику в центре Алматы, Тен застал двух молодых людей, снимавших зеркала с его Lexus. Он погнался за ними и в завязавшейся потасовке получил несколько ножевых ранений в бедро. Как позже скажут врачи, ранения были несовместимы с жизнью, перебитая бедренная артерия стала причиной большой кровопотери. Скорая помощь, вызванная прохожими, доставила 25-летнего фигуриста в больницу, где он скончался спустя два часа безуспешных попыток реанимации.

Казахстанский фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения >>>




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