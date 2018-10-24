Секретная служба перехватила отправленные Обаме и Клинтон опасные посылки

Обе посылки удалось перехватить до того, как они были доставлены адресатам.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Секретная служба США перехватила два взрывчатых устройства, отправленных по почте экс-президенту США Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, сообщает РИА Новости со ссылкой на Секретную службу США.

Ранее о перехвате посылок сообщила газета New York Times.

Поздним вечером во вторник Секретная служба обнаружила подозрительную посылку, направленную Клинтон по адресу в округе Уэстчестер в штате Нью-Йорк. Утром в среду вторая посылка, которая была отправлена на адрес резиденции Барака Обамы, была перехвачена сотрудниками Секретной службы в Вашингтоне.

"Свертки немедленно были идентифицированы в ходе стандартных процедур проверки почты как потенциальные взрывчатые устройства, исходя из этого с ними обращались соответствующе. Обе посылки были перехвачены до того, как они были доставлены в их предполагаемое место назначения. Лица, находящиеся под защитой Секретной службы, не получили эти посылки, и риска получить посылки для них не было", - говорится в сообщении.

Секретная служба запустила полномасштабное уголовное расследование, чтобы установить отправителя посылок.

Ранее на этой неделе взрывное устройство нашли в почтовом ящике рядом с домом известного финансиста Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк. Правоохранители сообщили, что устройство "не сработало самостоятельно и саперы произвели управляемый подрыв". Сорос не находился дома в это время. Полиция позже сообщила, что передала дело ФБР.