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Водитель в автомобиле

Водителя в Испании могут оштрафовать за занятия любовью за рулем

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В мире
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Мужчину и его спутницу могут обвинить в опасном вождении и оштрафовать на 500 евро, а также отправить за решетку на срок от шести месяцев до двух лет.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Гражданская Гвардия Испании ведет расследование в отношении мужчины-водителя и его спутницы, занимавшихся любовью в машине на трассе во время движения.

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В социальных сетях появилось 32-секундное видео, снятое одним из водителей, на кадрах запечатлены мужчина, находившийся за рулем, и его спутница в момент интимной близости. При этом все происходило на трассе, а машина ехала в среднем ряду.

В ходе расследования правоохранительные органы установили, что речь идет о трассе AP-6, соединяющей Мадрид и Вальядолид, события происходили в районе провинции Сеговия, говорится в сообщении Гражданской Гвардии, пишет РИА Новости.

Водитель автомобиля
CC0 / Pixabay
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Изучив несколько часов записей камер контроля за дорожным движением, представители правоохранительных органов смогли найти машину и идентифицировать водителя, жителя Мадрида, а также его спутницу. Им могут быть предъявлены обвинения в опасном вождении. Наказание предусматривает 500 евро штрафа, от шести месяцев до двух лет заключения, а также лишение водительских прав на срок от года до шести лет.




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