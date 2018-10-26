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Канал NBC уволил телеведущую, которая брала интервью у Путина

© Sputnik / Mikhail Klimentyev
В мире
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Сейчас Мегин Келли требует с телекомпании выплатить ей всю зарплату, полагающуюся по договору.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Уволенная с канала NBC телеведущая Мегин Келли потребовала с телекомпании 50 миллионов долларов, пишет TMZ.

Издание отмечает, что до расторжения контракта, срок которого заканчивался бы через год и десять месяцев, журналистка получала 25 миллионов долларов в год. По информации журнала, адвокат телеведущей Брайан Фридман намерен позвонить в телекомпанию с требованием выплатить Келли всю зарплату, полагающуюся ей по договору.

Ранее СМИ сообщили, что телекомпания NBC уволила журналистку, бравшую в 2017 году интервью у Путина, за высказывания про "излишнюю политкорректность в США". По информации Daily Mail, сумма, на которую Келли могла бы рассчитывать в случае опровержения нарушения с ее стороны, могла бы составить 69 миллионов долларов.

Теги:
Владимир Путин, Увольнения и сокращения персонала, США



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