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Кадры из фильма Вий

Очень страшное кино: назван лучший ужастик в истории

© Sputnik / РИА Новости
В мире
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В рейтинге среди зарубежных кошмарных фильмов попала и советская кинокартина.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Портал IndieWire назвал кинокартину Стэнли Кубрика "Сияние" лучшим фильмом в жанре ужасов.

Фильм был создан по роману "короля ужасов" Стивена Кинга с участием актера Джека Николсона. Позже писатель называл фильм одной из худших экранизаций его книг.

Главный герой Джек Торренс вместе с женой и сыном приезжает в элегантную уединенную гостиницу "Оверлук", чтобы поработать смотрителем во время мертвого сезона, но в отеле начинают происходить странные вещи.

В десятку лучших ужастиков также вошли фильмы "Техасская резня бензопилой", "Ребенок Розмари", "Изгоняющий дьявола", "Хэллоуин", "Психо", "Глаза без лица", "Нечто", "Чужой" и "Ночь живых мертвецов". В сотню лучших попала и советская кинокартина "Вий", она оказалась на 89-м месте.

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Теги:
Стивен Кинг, ужастик, фильмы, Кино



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