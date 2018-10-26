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Министерство иностранных дел России

МИД России хочет изменить условия договора РСМД

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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После заявления США о планируемом выходе из договора, Москва хочет поменять условия в соответствии с современными реалиями.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. В Москве не исключают, что договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности можно как-то модифицировать в соответствии с современными реалиями.

"Мы говорим о его (договора – ред.) важности и при этом возможности его развития, потому что время меняется", - сказала Захарова, выступая перед студентами Университета международной экономики и дипломатии Узбекистана.

Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне.
© Sputnik / Эдуард Песов
Шаг к атомной войне: США выходят из договора о ракетном паритете
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

Виктор Баранец
© Foto : Photo: courtesy of Viktor Baranets
Баранец: разорвав договор по РСМД, Америка получит новую головную боль
В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.




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