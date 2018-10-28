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Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд

Ангела Меркель заинтересовалась "сибирским пальто" Путина

© Sputnik / Николай Лазаренко
В мире
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Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель прошла в Стамбуле.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Стамбуле по-русски поинтересовалась у президента РФ Владимира Путина про его пальто, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись разговора, опубликованную каналом RT.

"Сибирское пальто?" - спросила Меркель у Путина, увидев, как он застегивает свою верхнюю одежду. Президент РФ ответил отрицательно.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель проходила в главном зале дворца "Вахдеттин" - усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используемой как один из рабочих офисов президента Турции.

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Саммит, в работе которого также принял участие спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, продлился почти три часа. По итогам было принято совместное заявление, в котором лидеры Турции, Франции, РФ и ФРГ выразили свою поддержку инклюзивному политическому процессу в Сирии при посредничестве ООН и призвали к активному участию в нем с сирийской стороны. Они такэже призвали к созданию и скорейшему созыву до концк года конституционного комитета в Женеве, который достиг бы конституционной реформы, проложив путь к свободным и справедливым выборам под наблюдением ООН.




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