Ангела Меркель заинтересовалась "сибирским пальто" Путина

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель прошла в Стамбуле.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Стамбуле по-русски поинтересовалась у президента РФ Владимира Путина про его пальто, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись разговора, опубликованную каналом RT.

"Сибирское пальто?" - спросила Меркель у Путина, увидев, как он застегивает свою верхнюю одежду. Президент РФ ответил отрицательно.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель проходила в главном зале дворца "Вахдеттин" - усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используемой как один из рабочих офисов президента Турции.

Саммит, в работе которого также принял участие спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, продлился почти три часа. По итогам было принято совместное заявление, в котором лидеры Турции, Франции, РФ и ФРГ выразили свою поддержку инклюзивному политическому процессу в Сирии при посредничестве ООН и призвали к активному участию в нем с сирийской стороны. Они такэже призвали к созданию и скорейшему созыву до концк года конституционного комитета в Женеве, который достиг бы конституционной реформы, проложив путь к свободным и справедливым выборам под наблюдением ООН.