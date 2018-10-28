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Военнослужащие в автомобиле комплекса РЭБ

"Самарканд" защитит небо над Россией

© Sputnik / Денис Абрамов
В мире
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Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Самарканд" разместят в 13 воинских частях в разных регионах России.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Минобороны России разместит комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Самарканд" в 13 воинских частях, в том числе в Калининградской области: объявлен тендер на их текущий ремонт, монтаж и доработку, следует из документации на сайте госзакупок.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о проведении закрытого аукциона на доработку, монтаж и подключение составных частей комплекса РЭП "Самарканд" к системе передачи данных Минобороны.

Начальная стоимость контракта составляет 61 миллион рублей. Все комплексы планируется ввести в эксплуатацию до 10 ноября 2019 года.

Работа комплексов "Самарканд" должна быть обеспечена в 13 воинских частях, расположенных в Мурманской, Калининградской, Нижегородской, Московской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области и в Белоруссии.




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