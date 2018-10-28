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Президентские выборы в Грузии

Партийные, безработные и профессора: Грузия выбирает президента

© Sputnik / Александр Имедашвили
В мире
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На пост президента Грузии претендуют 25 человек, среди них как бывшие министры, так и неизвестные широкой публике безработные граждане, которые смогли собрать 25 тысяч подписей поддержки.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Население Грузии в последний раз выбирает президента, в будущем это станет прерогативой избирательной коллегии, в которую войдут депутаты парламента и представители местной власти, сообщает Sputnik Грузия.

На пост президента Грузии претендуют 25 человек - самому младшему 38 лет, а самому старшему - 67. Главой государства хотят стать восемь партийных работников, пятеро безработных, три директора различных компаний, по два бизнесмена, профессора, и депутата, ректор медицинской академии, зампред комиссии в Академии наук и обычный сетевой администратор.

Право голоса имеют более 3,5 миллиона граждан Грузии в возрасте старше 18 лет.

"На 15 часов активность избирателей составила 30,98%, что в численном показателе составляет 1 миллион 85 тысяч 730 избирателей. Если сравнить эти показали с показателями президентских выборов 2013 года, то активность тогда составила на 15.00 32,1%", - заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анна Микеладзе.

В Грузии нет минимального порога явки на выборах. При любом количестве проголосовавших выборы будут считаться состоявшимися. 

Избирательные участки для голосования на президентских выборах открылись в 08:00 по тбилисскому времени, а закроются — в 20:00. Голосование, помимо Грузии, проходит в 40 странах. Предварительные итоги президентских выборов ЦИК Грузии обещает объявить уже в ночь на понедельник.

 




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