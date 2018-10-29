Мирзиёев выразил соболезнования народу Индонезии после крушения лайнера

По последним данным, в авиакатастрофе погибли 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования народу Индонезии в связи с крушением самолета индонезийской авиакомпании Lion Air. Об этом пишет пресс-служба узбекского лидера.

Лайнер Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air рухнул в море у берегов Западной Явы через 13 минут после взлета. Всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа.

Представитель национального агентства по преодолению ЧС заявил, что в результате катастрофы выживших нет.

По словам главы Lion Air, у разбившегося самолета в прошлом полете были технические проблемы, но их устранили.