Бишкек пытается спасти от казни в Ираке трех кыргызстанок с десятью детьми

В Ираке женщины оказались после того, как их мужья примкнули к террористическим группировкам.

ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. МИД Кыргызстана пытается решить вопрос о возвращении на родину из иракской тюрьмы трех кыргызстанок с 10 детьми.

Ранее член Совета Федерации РФ, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби сообщил РИА Новости, что в женской тюрьме Багдада среди арестанток, которым грозит смертная казнь, есть три гражданки Кыргызстана с десятью малолетними детьми.

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Они были вывезены на Ближний Восток мужьями, примкнувшими к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ), и после их смерти брошены на произвол судьбы. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил РИА Новости, что возьмет ситуацию на контроль.

"Министерство иностранных дел на сегодня этим вопросом занимается, но у него тоже возможности в Ираке очень ограничены. Оно сейчас пытается организовать работу с нашими странами-партнерами. В отдельных регионах мира у нас есть договоренности с Россией, с Казахстаном, что в отдельных случаях их посольства могут представлять интересы Кыргызской Республики. Этим сейчас МИД и занимается", - сообщил в интервью уполномоченный по правам человека в республике Токон Мамытов.

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По его словам, пока иракская сторона не предоставила Бишкеку официальных данных об этих женщинах.

"Стопроцентной информации о том, что это наши граждане, нет, так как эта страна нам не сообщила ничего официально. Нам не передали точно их фамилии, места рождения, в чем они обвиняются. Мы пока получаем информацию по другим каналам", - добавил омбудсмен.

Он сообщил, что, по предварительным данным, эти женщины обвиняются в незаконном переходе границы, а также причастности к террористическим формированиям. "Это очень тяжелые статьи. Но, несмотря на это, правительство продолжает работу. Институт омбудсмена держит этот вопрос на контроле, и мы будем спрашивать, что сделал МИД, как он пытался решить этот вопрос", - подчеркнул Мамытов.