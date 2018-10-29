Бишкек пытается спасти от казни в Ираке трех кыргызстанок с десятью детьми

ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. МИД Кыргызстана пытается решить вопрос о возвращении на родину из иракской тюрьмы трех кыргызстанок с 10 детьми.
Ранее член Совета Федерации РФ, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби сообщил РИА Новости, что в женской тюрьме Багдада среди арестанток, которым грозит смертная казнь, есть три гражданки Кыргызстана с десятью малолетними детьми.
"Министерство иностранных дел на сегодня этим вопросом занимается, но у него тоже возможности в Ираке очень ограничены. Оно сейчас пытается организовать работу с нашими странами-партнерами. В отдельных регионах мира у нас есть договоренности с Россией, с Казахстаном, что в отдельных случаях их посольства могут представлять интересы Кыргызской Республики. Этим сейчас МИД и занимается", - сообщил в интервью уполномоченный по правам человека в республике Токон Мамытов.
"Стопроцентной информации о том, что это наши граждане, нет, так как эта страна нам не сообщила ничего официально. Нам не передали точно их фамилии, места рождения, в чем они обвиняются. Мы пока получаем информацию по другим каналам", - добавил омбудсмен.
Он сообщил, что, по предварительным данным, эти женщины обвиняются в незаконном переходе границы, а также причастности к террористическим формированиям. "Это очень тяжелые статьи. Но, несмотря на это, правительство продолжает работу. Институт омбудсмена держит этот вопрос на контроле, и мы будем спрашивать, что сделал МИД, как он пытался решить этот вопрос", - подчеркнул Мамытов.