Таджикские воры в законе приехали в Душанбе для встречи с Рахмоном

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Неформальные лидеры Горно-Бадахшанской автономной области хотят встретиться с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Отмечается, что власти ГБАО осведомлены о поездке криминальных авторитетов в Душанбе, пишет Sputnik Таджикистан.
"Они собираются встретиться с главой государства, поговорить о реальной, на их взгляд, ситуации в Хороге", - уточнил пресс-секретарь председателя ГБАО Голиб Ниятбеков.
По данным СМИ, приехавшие в Душанбе мужчины не согласны с тем, что их считают главарями организованных преступных группировок и криминальными авторитетами. Неформальные лидеры хотят доказать, что не связаны с ОПГ.
Предупреждение вручили семи криминальным авторитетам ГБАО – Толибу Аёмбекову, Мамадбокиру Мамадбокирову, Ёдгору Мамадасламову, Хурсанду Мазорову, Мунаввару Шанбиеву, Зоиру Раджабову и Амриддину Аловатшоеву 22 октября.
Напомним, во время своего визита в ГБАО в середине сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон был возмущен уровнем преступности и бездействием местных властей. Глава государства потребовал повысить раскрываемость преступлений и дал месяц на наведение порядка.