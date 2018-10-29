Таджикские воры в законе приехали в Душанбе для встречи с Рахмоном

Во время визита в Горно-Бадахшанскую автономную область в середине сентября таджикский президент был возмущен уровнем преступности в регионе, после чего местные власти попросили семерых неформальных лидеров "завязать" с преступлениями.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Неформальные лидеры Горно-Бадахшанской автономной области хотят встретиться с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

С главой Таджикистана просят встречи четыре человека - Толиб Аёмбеков, Ёдгор Мамадасламов, Мунаввар Шанбиев и Зоир Раджабов. Специально для этого мужчины приехали из Хорога в Душанбе.

Отмечается, что власти ГБАО осведомлены о поездке криминальных авторитетов в Душанбе, пишет Sputnik Таджикистан.

"Они собираются встретиться с главой государства, поговорить о реальной, на их взгляд, ситуации в Хороге", - уточнил пресс-секретарь председателя ГБАО Голиб Ниятбеков.

По данным СМИ, приехавшие в Душанбе мужчины не согласны с тем, что их считают главарями организованных преступных группировок и криминальными авторитетами. Неформальные лидеры хотят доказать, что не связаны с ОПГ.

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Ранее власти Таджикистана потребовали от неформальных лидеров ГБАО "завязать с преступлениями", в противном случае их ждет наказание.

Предупреждение вручили семи криминальным авторитетам ГБАО – Толибу Аёмбекову, Мамадбокиру Мамадбокирову, Ёдгору Мамадасламову, Хурсанду Мазорову, Мунаввару Шанбиеву, Зоиру Раджабову и Амриддину Аловатшоеву 22 октября.

Напомним, во время своего визита в ГБАО в середине сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон был возмущен уровнем преступности и бездействием местных властей. Глава государства потребовал повысить раскрываемость преступлений и дал месяц на наведение порядка.