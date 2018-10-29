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Владелец Лестер Сити Вишая Шривадданапрабхи, погибший при крушении вертолета

В Лондоне скорбят о гибели главы ФК "Лестер Сити"

В мире
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Вертолет, принадлежащий президенту "Лестера", разбился возле домашнего стадиона клуба "Кинг Пауэр" в субботу вечером после матча 10-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Вест Хэмом".

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Знаменитая арка над лондонским стадионом Уэмбли в воскресенье была окрашена в синий и белый цвета, которые являются цветами футбольного клуба "Лестер Сити".

Таким образом, Футбольная ассоциация (ФА), владеющая стадионом, а также все болельщики отдают дань памяти погибшим в результате крушения вертолета клуба "Лестер".

Фотография с изображением огней была размещена в воскресенье вечером в Twitter лондонского стадиона.

На странице сразу же появились сотни комментариев любителей футбола со словами соболезнований, а также словами уважения владельцу клуба "Лестер" Вишаю Шривадданапрабха, который, как подтвердилось, был на борту вертолета в момент крушения.

Вертолет, принадлежащий президенту "Лестера", разбился возле домашнего стадиона клуба "Кинг Пауэр" в субботу вечером после матча 10-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Вест Хэмом". По данным полиции, вместе с главой клуба на борту также находились два сотрудника клуба, пилот и пассажир. Все они погибли.




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