В Таджикистане впервые с 2012 года прошел съезд Соцдемпартии

После попытки госпереворота началось преследование оппозиционных политиков, многие уехали жить за границу, в связи с чем партия не функционировала.

ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Съезд Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ) впервые с 2012 года прошел в Душанбе.

© Sputnik / Виктор Толочко СМИ: лидеры группировок Горного Бадахшана ждут в Душанбе встречи с Рахмоном

"Оппозиционная властям СДПТ не могла провести съезд с 2012 года из-за того, что ни одна организация не соглашалась предоставить нам помещение. С 2015 года, после попытки госпереворота, началось преследование оппозиционных политиков, коснувшееся и социал-демократов, мы потеряли за это время половину количественного состава членов партии, многие из которых, опасаясь преследований, уехали в трудовую миграцию", - заявил РИА Новости лидер партии Рахматилло Зоиров.

По его словам, сейчас в рядах СДПТ 8,1 тысячи человек. Председателем партии был избран Зоиров, который возглавляет СДПТ со дня ее основания в 1998 году. Некоторые делегаты партийного форума ратовали за смену председателя партии, но все четыре кандидата отозвали свои кандидатуры. На съезде также были избраны первый заместитель и три заместителя СДПТ.

Зоиров заявил на съезде, что партия должна в ближайшие два года способствовать социальному и экономическому развитию страны. По словам лидера СДПТ, в таджикском обществе бытует ложное понимание оппозиции, но демократическое государство и общество не может существовать без нее.

"Мы разработаем законопроект "О правовом статусе оппозиции и назначении оппозиционной деятельности" и представим его на рассмотрение парламента", - заявил он.

Лидер социал-демократов подчеркнул, что собирается заменить глав местных отделений партии, в том числе в столице, а в дальнейшей деятельности СДПТ "будет опираться на молодое поколение".

Социал-демократическая партия Таджикистана - одна из шести официально действующих политических партий страны.