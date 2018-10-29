В Таджикистане впервые с 2012 года прошел съезд Соцдемпартии

ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Съезд Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ) впервые с 2012 года прошел в Душанбе.
По его словам, сейчас в рядах СДПТ 8,1 тысячи человек. Председателем партии был избран Зоиров, который возглавляет СДПТ со дня ее основания в 1998 году. Некоторые делегаты партийного форума ратовали за смену председателя партии, но все четыре кандидата отозвали свои кандидатуры. На съезде также были избраны первый заместитель и три заместителя СДПТ.
Зоиров заявил на съезде, что партия должна в ближайшие два года способствовать социальному и экономическому развитию страны. По словам лидера СДПТ, в таджикском обществе бытует ложное понимание оппозиции, но демократическое государство и общество не может существовать без нее.
Лидер социал-демократов подчеркнул, что собирается заменить глав местных отделений партии, в том числе в столице, а в дальнейшей деятельности СДПТ "будет опираться на молодое поколение".
Социал-демократическая партия Таджикистана - одна из шести официально действующих политических партий страны.