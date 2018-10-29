Партнер Sputnik во Флориде подает иск к минюсту США

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Владелец компании RM Broadcasting LLC, являющейся партнером радио Sputnik в США, Арнольд Феролито заявил о намерении подать иск к американскому минюсту из-за требования зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Отвечая на просьбу подтвердить, действительно ли компания не намерена регистрироваться в качестве иноагента и планирует подать иск, Феролито заявил: "Да, верно".

"Я не агент. А если я не агент, почему я должен подписываться (следуя закону о регистрации иноагентов - ред.). Так что иск основан на том, что я не являюсь иноагентом и не подпадаю под какие-либо требования, чтобы считаться агентом", - сказал он корреспонденту РИА Новости.

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Поэтому, по его словам, в компании считают, что не должны регистрироваться в качестве иноагента.

"Моя забота - строго вещательная индустрия, радио и телевидение… Это просто не подпадает под закон, я не должен подписывать (соглашаться на признание иноагентом - ред.). Я не являюсь агентом какого-либо правительства. Я независимый бизнесмен, совершивший сделку", - добавил он.

Феролито отметил, что после подачи иска у суда будет 60 дней на вынесение решения, а затем у его компании будет 14 дней, чтобы отреагировать.

Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.

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Главный редактор МИА "Россия сегодня", агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

Президент РФ Владимир Путин, комментируя действия американской стороны в отношении телеканала RT и агентства Sputnik, заявил, что от заявлений Вашингтона об угрозе со стороны этих СМИ возникает вопрос о свободе распространения информации в США. В качестве ответной меры в ноябре 2017 года российский лидер подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ.

По этому документу, иноагентами в РФ могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позднее Минюст РФ включил в список иноагентов в России девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

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Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.