Ученые нашли способ худеть во сне

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Употребление творога перед сном не только не приводит к увеличению массы тела, но и помогает снизить количество жира в организме. Об этом пишет РИА Новости.

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Ученые из Университета штата Флорида провели эксперимент, в ходе которого участники в возрасте от 20 лет съедали порцию творога за 30-60 минут до сна. Выяснилось, что этот продукт оказывает положительное влияние на качество мышц, ускоряет обмен веществ и улучшает общее состояние здоровья.

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Как поясняют ученые, этот эффект обусловлен казеином, медленно поступающим в организм и помогающим наладить стабильную подачу аминокислот. Он также увеличивает термический эффект пищи — организм расходует больше энергии в процессе пищеварения, что помогает сжигать калории даже во сне.