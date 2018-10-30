Россия определила план по возвращению ста детей из Ирака

Речь идет в том числе о детях, находящихся в настоящее время вместе со своими матерями в одной из тюрем в Багдаде.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Целевая рабочая группа под председательством замглавы МИД России Михаила Богданова и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой определила конкретные шаги по скорейшему возвращению российских детей, которые находятся с матерями в тюрьме в Багдаде.

"Обсуждалась тематика возвращения на Родину из зон боевых действий в Ираке и Сирии несовершеннолетних граждан Российской Федерации, в том числе порядка 100 российских детей, находящихся в настоящее время вместе со своими матерями в одной из тюрем в Багдаде", - говорится в сообщении МИД России по итогам встречи.

"Подведены промежуточные итоги по установке личности детей, а также факта их родства по материнской линии, восстановлению необходимых документов, подтверждающих наличие у них гражданства Российской Федерации, а также определены дальнейшие конкретные шаги по скорейшему возвращению этих детей на территорию России", - отметили в МИД РФ.

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Процесс возвращения российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта начался после того, как в начале августа 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

С тех пор свыше 100 женщин и детей были возвращены на родину отдельными группами из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.