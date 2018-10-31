Почему Хеллоуин смертельно опасен для детей

Эксперты заявили, что в Хеллоуин погибает значительно больше детей, чем в соседние будние дни.

ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Врачи из США назвали Хеллоуин самым опасным днем в жизни ребенка. Его опасность связана не с кариесом или холодом, а с тем, что в эту ночь детей чаще всего сбивают автомобили, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Pediatrics.

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Хеллоуин достаточно давно стал главным неофициальным "осенним" праздником в большинстве западных стран мира. Несмотря на глубокие исторические корни, традиция одеваться в костюмы, пугать других людей, а также создавать украшения из тыкв и прочая "атрибутика" этого развлечения появились относительно недавно, в начале 20-го века. День всех святых отмечают ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Джон Стейплс (John Staples) из Университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада) и его коллеги попытались найти реальные минусы у этого праздника, пишет РИА Новости.

Исследователи проанализировали статистику, которую собирали дорожные службы США в промежутке между 1975 и 2016 годами. Их интересовало то, как сильно меняется общая статистика по частоте ДТП и связанных с ними смертей во время этого праздника, и то, как часто в них попадают дети.

Как показали их расчеты, в Хеллоуин действительно погибает значительно больше людей, чем в соседние будние дни – в среднем число жертв ДТП выросло на 43% в пиковые вечерние и ночные часы.

В вечерние часы Хеллоуина детсадовцы и первоклассники попадали под колеса машин примерно в 5-10 раз чаще, чем в другие дни. Схожая, хотя и менее масштабная картина наблюдалась среди учеников начальной школы и подростков возрасте от 9 до 12 и от 13 до 17 лет.

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Все это, как подчеркивают ученые, не говорит о том, что Хеллоуин нужно запретить или как-то ограничить. Большинство этих проблем можно решить, запретив дорожное движение в местах скопления детей в вечерние часы или же ограничив скорость движения в это время.