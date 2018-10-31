ООН создает цифровую сеть по борьбе с терроризмом

Участники сети будут обмениваться опытом и передовыми практиками, члены ООН надеются на поддержку РАТС ШОС в распространении информации.

ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. ООН предлагает Региональной антитеррористической структуре Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) поддержать создание в 2019 году глобальной цифровой сети по борьбе с терроризмом.

В среду в Ташкенте открылась шестая международная конференция РАТС ШОС "Борьба с терроризмом – сотрудничество без границ" с участием представителей правоохранительных органов стран-участниц ШОС, международных антитеррористических структур ООН, ОБСЕ, СНГ.

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Воронков напомнил, что генеральный секретарь ООН призвал создать цифровую сеть координаторов по борьбе с терроризмом для обмена информацией, опытом и передовыми практиками.

"Надеюсь, что могу рассчитывать на поддержку и Совета РАТС ШОС в этом вопросе", - заявил в среду заместитель генерального секретаря, глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.

По его оценке, сеть может начать работать уже в 2019 году, пишет РИА Новости.

Воронков отметил значительные усилия РАТС в создании единого розыскного реестра спецслужб стран ШОС, в базе которого содержатся данные более чем 3 тысяч лиц, связанных с экстремистской и террористической деятельностью. "Но можно сделать больше в области расширения подобных сетей по всему миру", - подчеркнул замгенсека ООН.

Он добавил, что его управление при поддержке правительства Нидерландов на днях запустило глобальный проект в области авиационной безопасности, который анализирует данные об авиапассажирах по всему миру.

"Это передовой проект, призываю государства ШОС воспользоваться его преимуществом", - сказал Воронков.

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В ходе конференции РАТС ШОС и Контртеррористическое управление ООН подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает активизацию двустороннего сотрудничества в сфере противодействия терроризму, экстремизму и сепаратизму.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.