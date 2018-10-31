Долой пиратство: "Яндекс", Mail.ru и Rutube подпишут меморандум

Идея подписать меморандум возникла после того, как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, а на компанию подали в суд за распространение пиратских копий сериалов.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Роскомнадзор предлагает компаниям "Яндекс", Mail.ru и Rutube 1 ноября подписать антипиратский меморандум между интернет-площадками и правообладателями.

"Мы приглашаем к подписанию меморандума "Яндекс", Mail.ru, Rambler, Rutube", - сообщил журналистам замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Из правообладателей мы приглашаем и Ассоциацию интернет-видео, и "Газпром-медиа Холдинг", и ВГТРК, и Первый канал, и Национальную медиагруппу", - добавил он.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Телекомпании подали в суд на "Яндекс" для блокировки копий их сериалов

По словам представителя Роскомнадзора, в настоящее время идет доработка итоговой версии меморандума.

В августе четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий ряда сериалов. После того как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, поисковик решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик не в состоянии отличить их от пиратских.