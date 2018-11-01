В какую страну придет ИГ: американское СМИ назвало новую жертву террористов

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Находящиеся на грани разгрома в Сирии террористы ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ и других странах мира) могут перебраться в Иорданию, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал National Interest.
Авторы статьи уверены, что, несмотря на поддержку со стороны США, именно Иордания находится в зоне риска распространения террористических идей, поэтому боевики "Исламского государства" могут выбрать эту страну в качестве нового форпоста.
Отчасти это связано с тем, что иорданцы находятся на третьем месте по численности среди иностранных боевиков ИГ. По некоторым данным, их насчитывается три тысячи человек. Ситуацию в стране осложняет безработица, крайне низкий уровень жизни и слабые позиции власти по управлению в религиозной сфере.
После поражения в Сирии боевики из разных государств возвращаются к себе на родину, в том числе в страны Центральной Азии. Это может привести к дестабилизации обстановки и в этом регионе. В связи с этим страны ЦА активизировали консультации по вопросам безопасности, поддерживая тесные контакты между спецслужбами для предотвращения проникновения на территорию государств боевиков ИГ.