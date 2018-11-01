В какую страну придет ИГ: американское СМИ назвало новую жертву террористов

По данным издания, после разгрома террористических группировок в Сирии боевики могут попытаться дестабилизировать ситуацию в Иордании, которая испытывает серьезные проблемы в экономике и общественно-религиозной сфере.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Находящиеся на грани разгрома в Сирии террористы ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ и других странах мира) могут перебраться в Иорданию, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал National Interest.

Авторы статьи уверены, что, несмотря на поддержку со стороны США, именно Иордания находится в зоне риска распространения террористических идей, поэтому боевики "Исламского государства" могут выбрать эту страну в качестве нового форпоста.

Отчасти это связано с тем, что иорданцы находятся на третьем месте по численности среди иностранных боевиков ИГ. По некоторым данным, их насчитывается три тысячи человек. Ситуацию в стране осложняет безработица, крайне низкий уровень жизни и слабые позиции власти по управлению в религиозной сфере.

© Sputnik / Андрей Стенин География терроризма: РФ предупреждает об угрозе распространения ИГ в мире

По данным National Interest, угрозу стабильности в Иордании несут и сирийские беженцы, которых насчитывается в стране более полумиллиона, или порядка 5% населения.

После поражения в Сирии боевики из разных государств возвращаются к себе на родину, в том числе в страны Центральной Азии. Это может привести к дестабилизации обстановки и в этом регионе. В связи с этим страны ЦА активизировали консультации по вопросам безопасности, поддерживая тесные контакты между спецслужбами для предотвращения проникновения на территорию государств боевиков ИГ.