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Бойцы отряда народного ополчения Соколы пустыни демонстрируют флаг запрещенной в РФ ИГИЛ.

В какую страну придет ИГ: американское СМИ назвало новую жертву террористов

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В мире
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По данным издания, после разгрома террористических группировок в Сирии боевики могут попытаться дестабилизировать ситуацию в Иордании, которая испытывает серьезные проблемы в экономике и общественно-религиозной сфере.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Находящиеся на грани разгрома в Сирии террористы ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ и других странах мира) могут перебраться в Иорданию, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал National Interest.

Авторы статьи уверены, что, несмотря на поддержку со стороны США, именно Иордания находится в зоне риска распространения террористических идей, поэтому боевики "Исламского государства" могут выбрать эту страну в качестве нового форпоста.

Отчасти это связано с тем, что иорданцы находятся на третьем месте по численности среди иностранных боевиков ИГ. По некоторым данным, их насчитывается три тысячи человек. Ситуацию в стране осложняет безработица, крайне низкий уровень жизни и слабые позиции власти по управлению в религиозной сфере.

Флаг радикальной исламистской организации ИГИЛ
© Sputnik / Андрей Стенин
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По данным National Interest, угрозу стабильности в Иордании несут и сирийские беженцы, которых насчитывается в стране более полумиллиона, или порядка 5% населения.

После поражения в Сирии боевики из разных государств возвращаются к себе на родину, в том числе в страны Центральной Азии. Это может привести к дестабилизации обстановки и в этом регионе. В связи с этим страны ЦА активизировали консультации по вопросам безопасности, поддерживая тесные контакты между спецслужбами для предотвращения проникновения на территорию государств боевиков ИГ.

Теги:
Боевики, Борьба с терроризмом, Сирия, Иордания



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