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Вид на утренний Каир

Найдено устройство, с помощью которого египтяне могли построить пирамиды

© Sputnik / Эдуард Песов
В мире
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Приблизительный возраст находки — не менее 4,5 тысячи лет.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Группа ученых из Французского института Восточной археологии в Каире и Ливерпульского университета в Англии обнаружили устройство, с помощью которого древние египтяне, вероятно, построили пирамиды, пишет Science Alert.

В одном из карьеров близ Луксора, где египтяне добывали алебастр, археологи нашли следы пандуса, который мог использоваться для поднятия больших грузов. Приблизительный возраст находки — не менее 4,5 тысячи лет.

В центре конструкции находилась наклонная площадка, по обе стороны которой были лестницы и отверстия. В отверстия могли вставлять деревянные столбы, вокруг которых обматывали веревки. Многотонные блоки закреплялись на деревянных "санях". После этого строители тянули за веревки и перемещали блоки по площадке под углом 20 градусов.

Теги:
Археология, археологические раскопки, Египет



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